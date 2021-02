Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140221-0107: Motorroller gestohlen

Nümbrecht (ots)

Ein blauer Motorroller ist am Freitagabend (12. Februar) in Nümbrecht gestohlen worden. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 740NDF war in der Meta-Herz-Straße mit einem Schloss an einer Laterne befestigt und wurde in der Zeit zwischen 17.20 und 20.00 Uhr gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell