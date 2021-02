Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100221-0104: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots)

Die Kennzeichen GM-CN 391 haben Unbekannte von Montag (8. Februar) auf Dienstag in Gummersbach-Dümmlinghausen gestohlen. Die Kennzeichen waren in der Straße "In der Leimicke" an einem Toyota Yaris angebracht und sind in der Zeit zwischen 17.00 und 07.00 Uhr abmontiert worden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell