Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100221-0103: Nächtlicher Einbruch in Firma - drei Tatverdächtige auf Video

Engelskirchen (ots)

In eine Firma in Engelskirchen-Loope haben drei Unbekannte am späten Samstagabend (7. Februar) eingebrochen. Wie inzwischen anhand von Videoaufnahmen geklärt werden konnte, waren drei Männer zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht auf ein Firmengelände der Straße "Im Auel" vorgedrungen und hatten dort eine Zugangstür zum Bürotrakt der Firma aufgehebelt. Dort brachen sie eine Kasse sowie ein als Trinkgeldkasse genutztes Sparschwein auf.

Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

