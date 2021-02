Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholtest bei Autofahrer zeigt Wert von über 3,6 Promille an

Wiehl (ots)

Mit einem nicht zugelassenen Alfa Romeo war am Donnerstagnachmittag ein 34-Jähriger aus Much unterwegs, der zudem keinen Führerschein besitzt und stark unter Alkoholeinwirkung stand. Gegen 15.50 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung der Wagen auf der Zeitstraße in Wiehl-Drabenderhöhe aufgefallen, weil an dem Wagen keine Kennzeichen angebracht waren. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Alfa Romeo gar nicht zugelassen war. Der Fahrer, ein 34-Jähriger aus Much, hatte zudem keine Fahrerlaubnis und roch stark nach Alkohol. Mit über 3,6 Promille fiel das Ergebnis des Alkoholvortest extrem hoch aus; eine Blutprobentnahme war die Folge. Da die Herkunft und Eigentumsverhältnisse des Alfa Romeo nicht geklärt werden konnten, stellte die Polizei den Wagen sicher.

