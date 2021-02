Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100221-0105: Einbruch in Firmenhalle

Gummersbach (ots)

Zwischen 14.00 Uhr am Dienstag (9. Februar) und 06.00 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte in Gummersbach-Derschlag eine Firmenhalle aufgebrochen. Um in die Halle an der Klosterstraße zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Notausgangstüre an der Rückseite des Gebäudes auf. Neben Druckluftwerkzeugen erbeuteten die Täter auch vier Kameras, die der Eigentümer zur Überwachung des Firmengeländes gekauft, aber noch nicht montiert hatte.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

