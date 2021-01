Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Betrunken mit falscher TÜV-Plakette

Gevelsberg (ots)

Am 11.01. gegen 15:30 Uhr fiel Gevelsberger Polizeibeamten ein Pkw auf, dessen TÜV-Plakette am vorderen Kennzeichen angebracht war. Diese TÜV-Plakette zeigte außerdem den Ablauf der gültigen Hauptuntersuchung in 2012 an. Daraufhin wurden der Pkw und der 53-jährige Fahrzeugführer angehalten. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten neben der gültigen TÜV-Plakette am hinteren Kennzeichen außerdem Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 53-jährige Hagener wurde auf der Polizeiwache ein Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Weiterhin wurde er angewiesen, die falsch angebrachte TÜV-Plakette zu entfernen.

