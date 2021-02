Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140221-0108: Hausbewohner entdeckt Einbrecher

Marienheide (ots)

Einem Einbrecher stand ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Marienheide-Griemeringhausen am frühen Sonntagmorgen (13. Februar) gegenüber. Gegen 04.20 Uhr war der Geschädigte durch ungewöhnliche Geräusche in dem Haus an der Hüttenbergstraße geweckt worden. Als er daraufhin aufstand und sich in den Flur des Hauses begab, entdeckte er dort einen fremden Mann, der umgehend die Flucht antrat. Der Unbekannte hatte zuvor eine unverschlossene Garage geöffnet und sich anschließend über eine Nebeneingangstür Zugang zu dem Haus verschafft. Der Einbrecher war etwa 170- 175 cm groß, von schlanker Statur und trug eine grausilberne Jacke mit einer gefütterten Kapuze. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

