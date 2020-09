Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(UL) Giengen/A7, Dornstadt/A8 - Betrunkene Trucker auf der Autobahn

Zwei Lastwagenfahrer sollen am Montag in Schlangenlinien auf der Autobahn 7 und 8 unterwegs gewesen sein.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr teilten der Polizei mehrere Zeugen mit, dass bei Giengen ein Laster in Schlangenlinien in Richtung Würzburg unterwegs sei. Der Fahrer sei auch schon mehrmals gegen Betongleitwände gestoßen. Laut Polizeiangaben soll der Mann noch mehr als zwei Kilometer die Anhaltesignale ignoriert haben, bevor er auf dem Standstreifen angehalten habe. Bei der Kontrolle sei der 48-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden. Der Mann musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Ebenfalls in Schlangenlinien sei laut Angaben eines Zeugen ein Autotransporter bei Dornstadt gefahren. Der 62-Jährige fuhr in Richtung Karlsruhe. Die Polizei stoppte ihn gegen 15.45 Uhr. Auch er soll deutlich alkoholisiert gewesen sein, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++1586048+++1585214

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell