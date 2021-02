Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170221-0114: Kennzeichen GM-CS883 und GM-WA90 in Dieringhausen gestohlen

Gummersbach (ots)

In Dieringhausen haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag (15./16. Februar) die Kennzeichen von zwei Fahrzeugen gestohlen. In der Dieringhauser Straße waren es die Kennzeichen GM-CS883, die von einem dort abgestellten Dacia Duster abmontiert wurden. Von einem in der Straße zur Aggerhalle abgestellten Peugeot Partner klauten die Diebe die Kennzeichen GM-WA90. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

