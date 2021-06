POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.06.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Rucksack entwendet

Emden - Am 16.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr zu dem Diebstahl eines Rucksacks auf einem Spielplatz am Schnedermannplatz. Ein 31-jähriger Mann aus Emden hatte seinen schwarzen Rucksack des Herstellers Eastpack neben einer Bank abgestellt und diesen kurz unbeaufsichtigt gelassen. Ein unbekannter Täter nutzte diesen Moment und entwendete den Rucksack samt Geldbörse und Medikamenten. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber zu diesem Vorfall um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle.

Bunde/Boen - Zigarettenautomat aufgebrochen Bunde/Boen - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch bisher unbekannte Täter in der Zeit von 20:00 Uhr bis 13:20 Uhr ein Zigarettenautomat in der Oedenfeldstraße angegangen. Es wurden mehrere Schachteln Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten entwendet. Die Polizei in Weener sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache oder dem Verbleib der Zigarettenschachteln machen können.

Leer - Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Leer - Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Betrug durch einen falschen Microsoft-Mitarbeiter. Eine Frau aus Leer wurde auf ihrem Festnetz-Telefon durch einen Mann kontaktiert, welcher sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft vorstellte und angab, Nutzer von Microsoft vor Hackerangriffen schützen zu wollen. Im Gesprächsverlauf verschaffte sich der Mann durch Angabe des PIN-Codes Zugang zu dem Computer der Frau und gelangte so an diverse persönliche Daten. Der Frau wurde mitgeteilt, dass dieser Service kostenpflichtig sei und sie wurde aufgefordert, Guthabenkarten zu kaufen und die dazugehörigen Codes einzugeben, um den Service zu bezahlen. Der Frau entstand so ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter und Zugangscodes an fremde Personen weiter und beenden Sie derartige Anrufe unverzüglich.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Emden - Am 17.06.2021, gegen 17:40 Uhr, kontrollierte die Polizei in Emden in der Geibelstraße den Fahrer eines Pkw Opel. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 38-Jährigen aus Emden ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw Emden - Am 17.06.2021, gegen 14:35 Uhr, wurde die Polizei Emden im Sielweg auf einen Pkw BMW aufmerksam, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf Nachfrage konnte der 18-jährige Fahrzeugführer aus Emden weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch entsprechende Fahrzeugpapiere vorweisen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann den Pkw erst kürzlich erworben und noch nicht zugelassen. Ebenso gab der Emder zu, nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein. Dafür muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Leer - Am 17.06.2021 kam es gegen 09:00 Uhr auf dem Stadtring zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Pkw VW den Stadtring in Richtung Weener und kam aufgrund der tief stehenden Sonne zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet daraufhin in die Leitschutzplanke der Gegenfahrbahn. Dabei überschlug sich der Pkw und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Detern - Verkehrsunfallflucht

Detern - In dem Zeitraum vom 16.06.2021, 21:00 Uhr, bis zum 17.06.2021, 06:30 Uhr, kam es an der Straße "Zum See" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Jümmedeich abgestellter Pkw Mitsubishi wurde im Bereich der Kofferraumklappe, des hinteren Stoßfängers und hinteren rechten Kotflügels erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Filsum bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

