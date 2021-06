Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Diebesduo versteckt sich vor Polizei - erfolglos

Dresden (ots)

Am Samstagabend (05.06.2021) gegen 19:00 Uhr gingen Bundespolizisten einem Hinweis nach, dass sich in einem leerstehenden Gebäude der Deutschen Bahn AG, im Westen der Stadt, Personen unberechtigt aufhalten sollen. Zunächst konnte keine Person angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes entdeckten die Beamten eine männliche Person, welche sich hinter einer Holzplanke zu verstecken versuchte. In einem Schrank entdeckten die Polizisten einen weiteren Mann. Der Grund für das Versteckspiel der 29 und 39-jährigen Deutschen aus Meißen und Dresden wurde schnell klar. In einem Raum waren neben einer Fahrradtasche und einem Rucksack eine Vielzahl an Werkzeugen, Kabeln und Schlüsseln zum Abtransport bereitgestellt. Weiterhin führten beide Männern geringe Mengen unterschiedlicher Betäubungsmitteln mit sich. Die Bundespolizei Dresden leitete Ermittlungen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell