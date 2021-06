Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 20.06.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) ++ Verkehrsunfall mit Personenschaden ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 35-jährigen Führer eines Leichtkraftrades in der Oldenburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Weener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, führte ein 26-Jähriger aus Weener einen Transporter Mercedes-Benz im öffentlichen Verkehrsraum. Dieser Umstand fiel im Rahmen einer Kontrolle am Samstag gegen 14:30 Uhr in der Graf-Edzard-Straße auf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Moormerländer die Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Oldersum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dort verlaufenden Straßengraben überschlug sich der PKW und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich zum Unfallzeitpunkt noch weitere Mitfahrer im Fahrzeug befanden. Der Nahbereich des Unfallortes wurde deshalb sorgfältig abgesucht. Es stellte sich heraus, dass keine weiteren Personen beteiligt waren. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Leitpfosten und ein Weidenzaun beschädigt. Angaben über die entstandene Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Weyhe mit seinem PKW Skoda die Osterstraße in Fahrtrichtung Neutorstraße. Er beabsichtigte nach links in die Wallstraße abzubiegen. Dabei fuhr ein bislang Unbekannter auf den Skoda des 36-Jährigen auf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen roten Opel (Kombi) mit AUR- Städtekennung handeln. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

