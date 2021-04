POL-PDNR: Friesenhagen- Leichtverletzte nach Kollision zweier Pkw

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am 20.04.2021, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die L 279 aus Richtung Erlenbruch kommend in Richtung Friesenhagen und beabsichtigte an der Einmündung zur K 137 nach links abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang einer 34-jährigen Fahrerin im Gegenverkehr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, so dass die Airbags auslösten. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt; ihre mitfahrenden Kleinkinder und der 61-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000EUR. Der Pkw der 34-Jährigen musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

