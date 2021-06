Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Einbrüche in Pkw++Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person++Gemeinschädliche Sachbeschädigung++Diebstahl von Baumaschine++

Detern - Einbruch in Pkw

In der Zeit vom 18.06.2021, 22:15 Uhr bis zum 19.06.2021, 11:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Nähe eines Restaurants in der Straße "Zum See" zu einem Einbruch in einen Pkw Ford. Unbekannte Täter brachen das Türschloss des Fahrzeuges mit Gewalt auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationsgerät, zwei Angelrollen und mehrere Schachteln Zigaretten. Es entstand ein Schadenswert im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Filsum in Verbindung zu setzen.

Bunde - Einbrüche in Pkw

In Bunde kam es in der Nacht vom 19.06.2021 auf den 20.06.2021 zu Diebstählen aus Pkw, bei welchen unbekannte Täter die Seitenscheiben der Pkw zerstörten. So kam es in der Straße "Wüpping" am 20.06.2021 in der Zeit von 03:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse, nachdem die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Pkw VW zerstört wurde. Ein weiterer Einbruch in einen Pkw VW geschah in der Zeit vom 19.06.2021, 22:30 Uhr bis zum 20.06.2021, 14:50 in der Straße "Leege Weg" nachdem die Seitenscheibe der Beifahrerseite zerstört und eine Werkzeugtasche entwendet wurde. Zu einem weiteren Vorfall kam in der Zeit vom 19.06.2021, 20:00 Uhr bis zum 20.06.2021, 06:45 Uhr am Kirchring. Auch hier wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Pkw Dacia eingeschlagen, allerdings konnte kein Diebesgut erlangt werden, da sich keine Wertsachen in dem Fahrzeug befanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit den Polizeidienststellen in Bunde, Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

Emden/Behördenviertel - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person Am 21.06.2021 kam es um 16:30 Uhr auf der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Pkw und einem Fahrradfahrer, wobei der Fahrradfahrer verletzt wurde und der Pkw-Fahrer flüchtete. Der zu ermittelnde Fahrzeugführer befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Ringstraße in Fahrtrichtung Schweckendieckplatz und kollidierte mit dem Radfahrer, der die Absicht hatte den dortigen Zebrastreifen zu überqueren. Bei der Kollision zog sich der Fahrradfahrer eine Prellung am Oberschenkel zu. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Person oder die zu ermöglichende Verkehrsunfallregulierung zu kümmern. Die Polizei hat eine Unfallaufnahme durchgeführt und die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Uplengen/Hollen- Gemeinschädliche Sachbeschädigung Am 21.06.2021 wurde der Polizei in Uplengen mitgeteilt, dass sich in der Nacht vom 19.06.2021 auf den 20.06 2021 unbekannte Personen im Lernschwimmbecken in Hollen aufgehalten haben. Vor Ort wurde festgestellt, dass Wände im Innenbereich mit Erdreich verdreckt und Glasflaschen zerschlagen wurden. Außerdem wurde in einer Schutzwand ein Loch verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen in Verbindung zu setzen.

Leer/ Logabirum - Diebstahl von Baumaschine In der Zeit vom 18.06.2021, 15:45 Uhr bis zum 21.06.2021, 06:45 Uhr kam es an einer Baustelle in einem Neubaugebiet an der Feldstraße zu einem Diebstahl einer Betonmischmaschine. Unbekannte Täter transportierten das Diebesgut auf bisher unbekannte Weise ab und verursachten einen Wertschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

