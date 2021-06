Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug per WhatsApp-Chat++Betrug beim Autokauf++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person-Zeugen gesucht++

Detern- Betrug per WhatsApp-Chat

Am 24.06.2021 teilte ein Geschädigter bei der Polizei in Filsum mit, dass er einige Tage zuvor über einen WhatsApp-Chat betrogen werden sollte. Der Deterner berichtete, dass er von einer ihm unbekannten Nummer angeschrieben wurde, deren Absender sich als seine Tochter ausgab. Die unbekannte Person schrieb ihn mit "Hallo Papa. Ich habe eine neue Telefonnummer" an und berichtete, dass das alte Mobiltelefon und damit auch die SIM-Karte kaputt wären. Die alte bekannte Nummer der Tochter solle gelöscht werden. Im weiteren Chatverlauf bat die unbekannte Person, die sich als Tochter ausgab, dann darum, eine offene Rechnung in Höhe von 1527,48 Euro zu übernehmen. Der Mann aus Detern merkte aber im Chatverlauf aufgrund einiger Unstimmigkeiten, dass er es definitiv nicht mit seiner Tochter zu tun hatte und brach die Kommunikation ab. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass sich diese Art von Betrugstaten via WhatsApp derzeit bundesweit verstärkt feststellen lässt. Im Falle einer solchen Kommunikation per WhatsApp oder einem anderen Messenger wird empfohlen den Kontakt abzubrechen und den Chatverlauf zu sichern. Führen Sie keine Zahlungen an nicht verifizierte Personen durch.

Moormerland - Betrug beim Autokauf

Am 24.06.2021 wurde bei der Polizei in Moormerland angezeigt, dass eine unbekannte Person unter falschen Personalien einen Pkw von privat gekauft habe und diesen trotz mündlicher Vereinbarung nicht ab-bzw. umgemeldet habe. Durch die absichtliche Verschleierung der wahren Personalien besteht in diesem Fall der Verdacht, dass die unbekannte Person von vornherein die Absicht hatte, dass Fahrzeug für eigene Zwecke zu nutzen, aber nicht der Ummeldung zuzuführen. Oftmals werden Fahrzeuge als Serviceleistung für den Käufer mit der aktuellen Zulassung abgegeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass man bei einem Privatverkauf mit der aktuellen Zulassung auf gewisse Faktoren dringend zu achten hat. Es wird empfohlen, die Identität des Käufers zweifelsfrei festzustellen (Personalausweis) und eine Frist für die Ummeldung festzusetzen. Zudem müssen sich Verkäufer davon überzeugen, dass die Person, die das Fahrzeug überführen soll, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist (Halterverantwortlichkeit). Die Fertigung eines Kaufvertrages mit allen Daten und Absprachen, der auch vom Käufer zu unterschreiben ist, wird dringend angeraten. Gute Vordrucke und Hinweise zum Abschluss eines Kaufvertrages sind auf den Informationsseiten von ordnungsgemäßen Autoverkaufsportalen zu finden. Im Falle einer Nichtabmeldung des Fahrzeuges wird eine umgehende Kontaktaufnahme mit der Fahrzeugversicherung und der Zulassungsstelle empfohlen. Nicht jede versäumte Abmeldung ist automatisch eine Betrugstat, kann aber für den noch gültigen Halter Probleme z.B. bei einem Unfall oder einer mit dem Fahrzeug begangenen Straftat, mit sich bringen. Grundsätzlich ist die Abgabe des Fahrzeuges ohne Zulassung und die Nutzung eines amtlichen Kurzzeitkennzeichens empfehlenswert.

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person- Zeugen gesucht Am 24.06.2021 kam es um 11:50 Uhr auf der Sägemühlenstraße in Höhe des Südringes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Sattelauflieger und einem Pkw. Der Fahrer des Lkw befuhr mit seinem Gespann die Sägemühlenstraße aus Richtung Seeschleuse kommend und hatte die Absicht die Sägemühlenstraße weiter in Richtung Innenstadt zu befahren. Der Fahrer des Pkw befuhr den Südring in Richtung Sägemühlenstraße und wollte am Ende der Straße nach links in die Sägemühlenstraße, Richtung Seeschleuse einbiegen. Der 58-jährige Fahrer des Sattelzuges missachtete die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 51-jährigen Pkw-Fahrers und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurde der 51-jährige schwer verletzt und musste notärztlich versorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw nach bisherigen Erkenntnissen als wirtschaftlicher Totalschaden zu verzeichnen ist. Die Polizei hat vor Ort eine Unfallaufnahme durchgeführt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, sich mit der Polizeidienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell