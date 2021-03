Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Baustelle gewütet

Feuer im Altkleidercontainer

Wechseltrick

Menden (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen an der Mühlenbergstraße eine Baustellenabsperrung mitsamt Beleuchtung und Verkehrszeichen umgeworfen. Ein Toilettenhäuschen lag quer auf der Fahrbahn. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Am Samstag gegen 1.20 Uhr brannte in Frielingen ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen an der Papenhausenstraße in die Geldbörse eines 89-jährigen Mann gepackt und blitzschnell eine hohe Geldsumme gestohlen. Gegen 11 Uhr hatte der Senior gemeinsam mit seiner Frau Geld in der Sparkassen-Hauptstelle abgehoben. Sie gingen zu ihrem Auto, das auf dem Parkplatz vor der Bank stand. Während die Frau noch einmal losging, um etwas zu erledigen, setzte sich der 89-jährige ans Lenkrad, ließ aber die Fahrertür offen. Ein Unbekannter bat ihn, einen Geldschein zu wechseln. Als der Senior die gesuchten Scheine nicht gleich in seinem Portemonnaie fand, bat der Unbekannte seine "Hilfe" an und griff in die Börse. Dass der Fremde dabei ein ganzes Bündel Geldscheine aus dem Portemonnaie zog, bemerkte der Senior erst, als der Unbekannte schon verschwunden war. Der mutmaßliche Dieb wird auf ca. 1,80 Meter geschätzt. Er hat schwarze Haare und sprach mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell