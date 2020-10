Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201022.4 Hohenlockstedt: Einbruch in Winterlager

Hohenlockstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Hohenlockstedt in ein Winterlager für Wohnwagen eingestiegen. Sie brachen drei Wohnanhänger auf, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis zum Montagvormittag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer gesicherten Lagerhalle in der Kieler Straße. Dort brachen sie drei Wohnwagen auf und entwendeten aus diesen mindestens einen Monitor im Wert von 200 Euro. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Anhängern ist, bleibt noch zu klären.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine, so dass die Polizei nach Zeugen sucht, die sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden sollten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell