Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201022.2 Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Baugerüst an Schleusenmauer

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Schiff mit einem Baugerüst in der Neuen Nordschleuse in Brunsbüttel kollidiert. Es entstanden einige Schäden, das Schiff konnte dennoch seine Reise fortsetzen.

Um 00.14 Uhr kam es während des Einlaufmanövers eines ostgehend unter deutscher Flagge fahrenden Frachters zu einer leichten Kollision mit einem Baugerüst an der Mittelmauer der Neuen Nordschleuse Brunsbüttel, wodurch das Baugerüst Schäden erlitt und Teile des Gerüsts ins Schleusenbecken herabfielen. Ursächlich für das Unglück dürfte nach ersten Erkenntnissen der zum Unfallzeitpunkt herrschende starke Wind gewesen sein.

An dem Schiff selbst entstand nur geringer Farbabrieb, sodass es nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft Verkehr seine Reise nach Dänemark ohne Klassenbestätigung fortsetzten konnte.

Es entstanden keine Personenschäden, Gewässerverunreinigungen oder Leckagen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell