POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.06.2021

Bunde - Betrug durch falschen Spendensammler Am 23.06.2021 wurde der Polizei um 13:15 Uhr mitgeteilt, dass sich an einem Discounter an der Neuschanzer Straße ein angeblicher Spendensammler befinden würde, welcher vor Ort mit gewisser Hartnäckigkeit agiere. Der Mann gab in betrügerischer Absicht vor, gehörlos zu sein und zeigte Passanten einen Zettel vor, auf welchem auf eine vorgebliche Spendenaktion für ein Heim in Rumänien behauptet wurde. Nach dem Hinweis wurde die genannte Örtlichkeit umgehend von dem zuständigen Beamten der Polizei Bunde aufgesucht, welcher den vermeintlichen Spendensammler auch vor Ort antraf und ihm das Sammeln von Geld, welches er unter dem Vorwand falscher Tatsachen vornahm, untersagte. Der sich zuvor als gehörlos ausgebende 25-jährige Mann mit Wohnsitz in Moormerland, der bei Erscheinen des Polizeibeamten relativ gesprächig wurde, bekam die Mitteilung, dass er sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdacht des Betruges verantworten muss.

Moormerland/ Samtgemeinde Hesel - Bankbetrug/Anrufe durch falsche Bankmitarbeiter In der Zeit vom 22.06.2021 bis zum 23.06.2021 wurden im vorstehend genannten Inspektionsbereich Anrufe durch Personen mit Betrugsabsicht festgestellt, die nicht nur Daten bei Bankkunden abfragten, sondern auch anschließend versuchten, die Überweisungen direkt bei den jeweiligen Geldinstituten durchzuführen. In einem Fall in Moormerland erlangten die Täter durch geschickte Vorgehensweise die Kontodaten einer 61-jährigen Frau aus Moormerland. Diese Daten setzten die Täter hinterher dazu ein, um bei der Hausbank eine fernmündliche Überweisung durchzuführen. Legitimieren konnten sich die Täter durch die zuvor erlangten Personal-und Bankdaten. In diesem Fall reagierte die Bankmitarbeiterin, die den Betrugsanruf entgegennahm, auf den ihr verdächtig kommenden Anruf und führte die Transaktion nicht durch. In einem weiteren Fall im Bereich der Samtgemeinde Hesel erlangten die Täter weitere Kontodaten einer 65-jährigen Frau. Die kam aber in einem Gespräch mit der Familie dann dem Betrugsversuch auf die Schliche und veranlasste weiterführende Maßnahmen um ihr Konto zu schützen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger und Bürgerinnen niemals persönliche Angaben oder Kontodaten am Telefon an unbekannte Personen herausgeben sollten. Geschädigte sollten sich im Zweifelsfall direkt zur Abklärung und Sicherung ihrer Werte umgehend an ihre Hausbank wenden und Anzeige bei der Polizei erstatten.

