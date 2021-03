Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Gegen Schild gefahren und geflüchtet

Rhede (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in Rhede ereignet hat. Gegen 17.30 Uhr hat auf dem Parkplatz am Schloss ein unbekannter Fahrer beim Zurücksetzen ein Verkehrsschild beschädigt. Zeugen gaben an, dass es sich um einen grau lackierten Pkw handelte, dessen Fahrer circa 40 Jahre alt war. Zudem sollen zwei weitere Personen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese, sich beim unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

