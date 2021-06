Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 27.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Raub ++

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Sonnabend, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Moldawier die Hauptstraße in Leer. Hier wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Gegen die Halterin des Pkw wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Sonnabendnachmittag, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Leeraner mit seinem E-Scooter die Georgstraße in Leer. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Leeraner kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nach dem Vorhalt der Feststellungen wurde der Konsum eingeräumt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Leeraner erwarten nun entsprechende Straf- und Ordnungswirdrigkeitenverfahren.

Rhauderfehn - Raub

Am Sonntagmorgen, gegen 00:14 Uhr, befand sich eine 56-jährige Frau aus Rhauderfehn in der Bietzestraße auf ihrer Terrasse. Hier wurde sie durch einen unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen. Die 56-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Später stellte sie fest, dass der unbekannte Täter einen Haustürschlüssel und den Pkw-Schlüssel entwendet hat.

