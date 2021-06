Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (2)++Körperverletzung-Geschädigter gesucht++Versuchte gefährliche Körperverletzung-Zeugen gesucht++Einfache Körperverletzung-Zeugen gesucht++Gefährdung des Straßenverkehrs-Zeugen gesucht++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 22.06.2021 kam es gegen ca. 22:00 Uhr in der Neutorstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei welchem ein Fahrzeugführer mit einem Pkw BMW einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda seitlich rammte und derart beschädigte, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Am 23.06.2021 um 09:14 Uhr wurde der Schaden entdeckt und der Polizei Emden mitgeteilt, welche daraufhin eine Unfallaufnahme durchführten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme trafen die eingesetzten Beamten auf eine männliche Person, welche sich als Unfallverursacher zu erkennen gab. Jedoch behauptete der 26-jährige Fahrzeugführer, dass sich auf der Fahrbahn eine Person befunden hätte, welcher er hätte ausweichen müssen. Danach sei er noch ein Stück rückwärtsgefahren und habe wohl dabei den Wagen des Geschädigten beschädigt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 26-jährigen Verursacher eine Einwirkung von Alkohol festgestellt, die sich mit einem Atemalkoholwert von 0,81 Promille auch bestätigte und auf eine erheblich höhere Alkoholbeeinflussung am Vorabend schließen ließ. Aufgrund der erheblichen Schäden an dem Pkw Skoda, die sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich bewegen, ist die derzeitige Schilderung des Verursachers nicht schlüssig. Da die Unfallschäden auf einen starken Aufprall hinweisen, der entsprechend geräuschintensiv gewesen sein muss, bittet die Polizei Emden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 24.06.2021 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr im Franekerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten Pkw VW, wobei der Außenspiegel des VW abriss und Kratzer an der Fahrzeugseite entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Körperverletzung-Geschädigter gesucht Am 27.06.2021 kam es um 07:42 Uhr vor einem Bierlokal am Neuen Markt zu einer Körperverletzung, bei welcher ein 37-jähriger Mann nach bisherigen Erkenntnissen einen Jugendlichen mehrfach mit Faust und flacher Hand gegen den Kopf geschlagen haben soll. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, konnten erkennen, dass es sich bei dem Streit um eine angebliche Videoaufzeichnung gehandelt haben soll, woraufhin der Tatverdächtige aggressiv reagiert und zugeschlagen habe. Die Zeugen unterbanden weitere Angriffe auf das ca. 16-jährige Opfer und verständigten die Polizei in Emden. Aufgrund der klaren Sachverhaltsschilderung und einer genauen Täterbeschreibung konnten die Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen in örtlicher Nähe antreffen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand und eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille aufwies. Das Opfer hatte sich bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei Emden, die ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-jährigen Emder eingeleitet hat, bittet das jugendliche Opfer, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden- Versuchte gefährliche Körperverletzung-Zeugen gesucht Am27.06.2021 kam es um 23:30 Uhr an dem Freisteg am Schreyers Hoek zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes aus Emden. Der Emder befand sich zusammen mit seinem Bruder an der genannten Örtlichkeit, als sie zwei Personengruppen feststellten, die miteinander in Streit geraten waren. Als der Emder schlichten wollte, sei er aus der Gruppe heraus von einer ca. 18 Jahre alten Frau angegangen worden, die sich trotz Zuspruch mit einem Taschenmesser auf den 32-jährigen zubewegte. Mit dem Messer habe die junge Frau dann in Richtung des Opfers gestochen, ihn aber nur leicht getroffen. Direkt nach der Tat entfernten sich die Beteiligten der beiden Gruppen. Die Tatverdächtige wird beschrieben, als ca. 18 Jahre alt mit langen dunklen Haaren. Zur Tatzeit trug die Frau eine Lederjacke und einen schwarzen Rock. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat und der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung Am 28.06.2021 soll es um 00:40 Uhr auf der Bolardusstraße zu einem Angriff auf eine 47-jährige Frau aus Emden gekommen sein. Nach Schilderungen der Frau habe sie auf einer Bank eine Pause gemacht, als eine unbekannte männliche Person auf sie zugekommen sein und geschlagen, sowie auch beleidigt, haben soll. Bei der Person soll es sich um eine männliche Person mit normaler Statur, ca. 165 cm groß mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben. Weiter war der Mann mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet. Die Polizei Emden suchte Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht Bereits am 25.06.2021 kam es gegen 22:10 Uhr auf der Papenburger Straße (B70) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 37-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem Pkw Opel die B70 von Papenburg in Richtung Leer, als ihm in Höhe der Einmündung Esklumer Straße ein dunkler Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam, welcher sich im Überholvorgang befand. Der Westoverledinger konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw mit Ortskennung LER gehandelt haben soll. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalles, insbesondere die von dem unbekannten Pkw-Führer überholt wurden, und bittet um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Leer.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell