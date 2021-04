Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettendiebstahl mit Ablenkmanöver/ Fahrraddiebe/ Pkw durchwühlt/ Einbruch in ehemalige Schule/ Versuchter Mietbetrug

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagabend waren Tabak-Diebe in einem Laden an der Raiffeisenstraße unterwegs. Der Diebstahl wurde erst am nächsten Tag bemerkt, als sich eine Angestellte über das leere Regal wunderte. Eine Sichtung der Videoaufnahmen brachte die Erklärung: Ein etwa 50-jähriger Unbekannter lenkte um 18.30 Uhr die zu diesem Zeitpunkt einzige Mitarbeiterin ab, indem er nach besonderen Zeitschriften fragte. Eine weitere Person kam in geduckter Haltung in die Filiale und packte diverse Zigarettenschachteln in einen mitgebrachten Karton. Draußen stand eine Frau, die ankommende Kunden daran hinderte, den Laden zu betreten. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Am Caller Weg durchwühlte ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen geparkten Kia Picanto. Offenbar fand der Eindringling nichts Verwertbares.

Am Freitag zwischen 16 und 20 Uhr wurde am Schödderweg ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte das schwarze-orangefarbene XCM-Mountainbike mit einem Zahlenschloss an einem Zaun befestigt. Im Laufe der vergangenen Woche wurde am Alten Markt ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont. Der Inhaber bemerkte den Diebstahl am Sonntag um 11.30 Uhr. (cris)

Unbekannte sind am Sonntag in die ehemalige Realschule am Bömberg eingedrungen. Sie beschädigten Bilderrahmen und Waschbecken und verteilten Kreide auf dem Boden. (cris)

Eine 24-jährige Iserlohnerin hat am Donnerstag einen versuchten Miet-Betrug angezeigt. Sie hatte auf einem Immobilienportal im Internet auf eine Wohnungsanzeige reagiert. Der Kontakt lief über E-Mails. Der Anbieter wollte vor einer Besichtigung bereits eine Monatsmiete mitsamt Nebenkosten kassieren und reagierte auf keine ihrer Fragen. Die junge Frau machte die geforderten Angaben und schickte dem Anbieter die geforderte Kopie ihres Personalausweises. Bei weiteren Recherchen im Internet stieß sie jedoch auf Warnungen vor dem Besitzer der besagten E-Mail-Adresse und erstattete deshalb Anzeige wegen Betrugs. Die Masche ist alt: Täter recyceln ältere, fremde Immobilienanzeigen und geben ihre Kontaktdaten an. Andere verwenden Stockfotos - kostenlos im Internet angebotene Fotos von meist weit über dem Standard ausgestatteten Wohnungen. Weil sie sich angeblich im Ausland aufhalten, können sie nicht persönlich zu einer Wohnungsbesichtigung erscheinen. Stattdessen wollen sie dem Interessenten den Schlüssel zukommen lassen. Dafür fordern sie jedoch "als Sicherheit" einen hohen Geldbetrag - meist mehr als eine Netto-Kaltmiete. Angesichts der großen Wohnungsnot in manchen Gebieten finden sich immer wieder Opfer, die auf den Betrug hereinfallen. Der Schlüssel wird nicht geliefert, die angebotene Wohnung gibt es nicht mehr oder gab es noch nie. Und das Geld ist weg. Die Polizei rät von derartigen Vorabzahlungen, nur um die Wohnung zu besichtigen, dringend ab. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell