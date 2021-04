Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl beim Einkauf oder der Grabpflege

Einbrecher in Kellern

Dellen ins Autoblech gehauen oder gefahren

Lüdenscheid (ots)

Am Samstag waren die Taschendiebe wieder in Lüdenscheid unterwegs. Die erste gemeldete Tat ereignete sich zwischen 10.10 und 10.55 Uhr in einem Discounter an der Bräuckenstraße. Eine 76-jährige Lüdenscheiderin stellte ihre Handtasche mitsamt Geldbörse beim Einkaufen in den Wagen. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und die Geldbörse weg war. Zwischen 10.40 und 11.20 Uhr verlagerten die Diebe ihre Aktivitäten offenbar in einen Discounter an der Bromberger Straße. Dort legte eine 54-jährige Lüdenscheiderin ihre Handtasche beim Einkaufen in den Wagen. Auch sie bemerkte den Diebstahl ihrer Geldbörse erst, als sie an der Kasse ohne Geld da stand. Sie hatte nichts bemerkt. Gegen Mittag griffen die Täter an der Kölner Straße in die Hosentaschen männlicher Kunden. Ein 69-jähriger Herscheider hatte in einem Supermarkt einkauft und verstaute die Waren in seinem Pkw. Beim Einladen und Zurückbringen des Einkaufswagens hielten sich zwei Männer relativ dicht hinter ihm auf. Als er zurück zum Wagen ging, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Zwischen 13.50 und 14 Uhr erwischte es in einem Discounter einen 86-jährigen Lüdenscheider. Er hatte zuvor in einem anderen Geschäft Ware bezahlt und war dann mit dem Auto zur Kölner Straße gefahren. Dort an der Kasse bemerkte er, dass die Geldbörse nicht mehr in seiner Hosentasche steckte.

Die Polizei mahnt weiter dringend, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände beim Einkaufen dicht am Körper zu verwahren - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Die Täter gehen geübt vor und ziehen Geldbörsen aus Hosentaschen oder Handtaschen, ohne dass es die Opfer bemerken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden - schon gar nicht direkt auf die Bankkarte notiert. Immer wieder passiert es, dass die Täter dann am nächsten Geldautomaten noch einmal abkassieren, bevor die Opfer überhaupt bemerkt haben, dass sie bestohlen wurden. Bestohlene sollten ihre Bank- oder Kreditkarten sofort sperren lassen und Anzeige erstatten. Die Polizei veranlasst zusätzlich eine KUNO-Sperrung, die auch das Bezahlen per Lastschrift verhindert. (cris)

Einer 68-jährigen Besucherin des evangelischen Friedhofs an der Mathildenstraße wurde am Freitag kurz vor 14 Uhr die Handtasche gestohlen. Die Frau säuberte gemeinsam mit einer Freundin eine Grabstätte und hatte während der Arbeit ihre Handtasche auf eine Mauer in der Nähe gestellt. Ein Unbekannter strich zunächst eine Weile an dem Grab vorbei. Dann ergriff er die Tasche und rannte über andere Gräber weg. In der Ferne sahen die verdutzten Frauen, wie der Unbekannte auf einem Fahrrad in Richtung Wehberg davon fuhr. Der Täter wirkte ungepflegt. Er trug einen braunen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose und helle Turnschuhe. Er fuhr ein Fahrrad mit Gepäckträger, vermutlich ein Damenrad, und hatte eine gefüllte Plastiktüte am Lenker. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte aus der Handtasche. (cris)

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Rosenweg eingedrungen. Sie zerstörten ein Vorhängeschloss und entwendeten Lebensmittel, Spirituosen sowie eine Bratpfanne. (cris)

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen wurde an der Glatzer Straße ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das Mountainbike stand in einem nach Angaben der Inhaber verschlossenen Kellerabteil. Die Polizei rät dazu, Bikes auch in Kellern oder Garagen mit Schlössern an der Wand zu sichern. Für den Fall einer Anzeige nach einem Diebstahl sollten sich Radbesitzer die Daten (Rahmen- oder Akku-Seriennummer) und Fotos ihres Fahrrades bereitlegen. Der schnellste Weg führt über die Verwendung einer entsprechenden App auf dem Smartphone. (cris)

Mit Dellen im Blech seines Porsche Boxter endete am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr ein Streit vor einer Bäckerei an der Lennestraße. Der 46-jährige Geschädigte rief die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Dellenschläger hatte sich offenbar über die Fahrweise des Porsche-Fahrers aufgeregt und deshalb mehrmals auf den Porsche eingeschlagen. (cris)

Am Freitagnachmittag ärgerte sich ein 84-jähriger Anlieger über seinen Nachbarn, weil der seinen Pkw angeblich auf den Parkplatz des Seniors gestellt hatte. Deshalb beleidigte und beschimpfte er den Fahrer und schlug zweimal mit der Faust auf die Motorhaube. Die hat nun eine Delle. Der Nachbar erstattete Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. (cris)

Am Samstagmorgen gegen Mitternacht hörte ein Zeuge einen lauten Knall vor dem Haus. Als er nach draußen schaute, lag ein wimmernder junger Mann neben seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig. Bevor die Polizei eintraf, war der Mann verschwunden. Dafür entdeckten die Polizeibeamten zwei beschädigte Pkw an der Stelle, wo der Radfahrer gelegen hatte. Schadenshöhe: Schätzungsweise 1.300 Euro. Die Polizei entdecke den 23-jährigen Radfahrer in Nähe am Spielplatz. Er war unverletzt. Er erklärte seinen Gemütszustand mit anderen Gründen. Zu dem Vorwurf der Sachbeschädigung äußerte er sich nicht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell