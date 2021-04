Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erfolglose Einbrecher

Meinerzhagen (ots)

Zwei fehlgeschlagene Einbruchversuche zeigten Bürger am Wochenende an. Am Hohschlader Weg versuchte der Unbekannte die Tür zu einer Wohnung aufzuhebeln. Es entstand geringer Sachschaden. Die Tat wurde Samstagabend bemerkt. Der Tatzeitraum ist unbekannt.

An der Schulstraße hielten zwei Wohnungsfenster stand. Auch hier waren Hebelspuren zu verzeichnen. Der Besitzer erstattete Sonntagmorgen Anzeige, nachdem die Schäden am Freitag aufgefallen waren. Auch hier kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden.

Eine Anzeige wegen Bandendiebstahls ist das Ergebnis eines Polizei-Einsatzes von Donnerstagabend. Drei Jungs mit grüner, grauer und weißer Jacke hatten gegen 18.30 Uhr Zigaretten aus einem Supermarkt an der Volmestraße geklaut. Ein Angestellter bemerkte die Tat, lief hinterher, konnte die Täter jedoch nicht mehr einholen. Er stellte ein 13-jähriges Mädchen, das die Jungs begleitet haben soll. Die Meinerzhagenerin stritt jede Tatbeteiligung ab. Die Polizisten übergaben sie an ihre Eltern.

Zeugen hörten Freitagabend, 21 Uhr, verdächtige Jugendliche an der Kleiststraße. Auf dem dortigen Wanderweg hatten sie ein Verkehrszeichen abgerissen und die Pfosten eines Schildes sowie eines Mülleimers aus der Erde gerissen. Auf Ansprache durch den Anwohner verschwanden die 3-4 Jugendlichen grölend im Wald. Zwei trugen dunkle Jacken mit Kapuzen mit Fellkrägen. Ein weiterer war mit einer roten Jacke bekleidet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (di)

