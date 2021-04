Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Motorsäge aus Garage

Menden (ots)

In der Nacht auf Freitag waren Einbrecher am Hassenbruch unterwegs. Sie versuchten dort mehrere Garagen aufzubrechen. An einer Garage waren sie erfolgreich. Hieraus verschwanden eine Motorsäge sowie ein Satz Kompletträder. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell