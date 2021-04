Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe machen schwere Beute

Plettenberg (ots)

Diebe haben Freitag, zwischen 11 und 14 Uhr, einen 120 kg schweren schwedischen Ofen mitgehen lassen. Die Besitzerin hatte ihn an der Randstraße zu Verkaufszwecken in ihrer Einfahrt abstellen lassen. Zeugen berichteten von einem weißen Kastenwagen mit zwei etwa 35-jährigen Männern. Möglicherweise stehen diese mit der Tat in Zusammenhang. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (di)

