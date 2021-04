Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellenräuber festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Altenaer Straße zwei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 17.40 Uhr betrat einer der beiden Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Altenaer Straße. Sein Freund blieb an der Tür stehen. Der Mann hielt dem Kassierer eine schwarze Waffe vor und forderte Geld. Der Kassierer erkannte, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte und verweigerte die Herausgabe von Geld. Die Männer flüchteten.

Die Polizei leitete mit starken Kräften eine Nahbereichsfahndung ein, die eine Viertelstunde später zum Erfolg führte: Die beiden Lüdenscheider (33 und 39) wurden vorläufig festgenommen, die Spielzeugwaffe sichergestellt. Der 33-Jährige, der mit der Attrappe in den Verkaufsraum gegangen ist, wird am heutigen Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Ein Zusammenhang mit den Raubüberfällen in dieser Woche in Menden und Neuenrade ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht zu erkennen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell