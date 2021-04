Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Smartphone gestohlen

Menden (ots)

Einer 51-jährigen Fröndenbergerin wurde am Freitagmorgen in einem Supermarkt am Bösperder Weg das iPhone gestohlen. Zwischen 8.30 und 9.45 Uhr kaufte sie in dem Supermarkt ein. Das schwarze iPhone 12 lag in ihrer Tragetasche. Als die nach Hause kam, war das Gerät weg. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

