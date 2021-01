Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210121.4 Hohenlockstedt: Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht!

Hohenlockstedt (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag haben sich Einbrecher in Hohenlockstedt erfolglos an einer Terrassentür versucht. Letztlich ließen sie von dem Objekt ab, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In dem genannten Zeitraum machten sich Unbekannte an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schneidemühlerstraße zu schaffen. Sie versuchten die Tür aufzuhebeln, was ihnen allerdings misslang. Der Schaden, den die Täter bei ihrem untauglichen Versuch anrichteten, dürfte bei etwa 800 Euro liegen.

Da sich der Tatort in einem reinen Wohngebiet befindet, gibt es möglicherweise Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Sie sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

