Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210121.3 Pahlen: Einbruch in Einfamilienhaus

Pahlen (ots)

Am Mittwochvormittag sind Unbekannte in ein Haus in Pahlen eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 10.15 Uhr warfen Einbrecher mit einem Stein die Scheibe einer Tür eines Hauses in der Hauptstraße ein. So verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Zimmer. Letztlich entwendeten die Täter Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am helllichten Tag bemerkt haben oder die ansonsten Täterhinweise geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell