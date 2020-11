Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

CuxhavenCuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am Freitagmorgen (06.11.2020), gegen 00:36 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Bremerhavener die Landesstraße 135 in Höhe Stotel aus Bremen kommend in Richtung Bremerhaven. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Straßenbaum. Sein 20-jähriger Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle, während der Fahrzeugführer schwerverletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden ist. Die Verkehrsunfallaufnahme ist derzeit noch nicht abgeschlossen und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach jetzigem Stand ist kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. In Höhe der Unfallstelle ist die L 135 zurzeit immer noch gesperrt.

