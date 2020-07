Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 71-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2020, übersah ein 66-jähriger Pkw-Fahrer einen bevorrechtigen Rollerfahrer auf der Schönemoorer Straße und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der Rollerfahrer schwer verletzt.

Gegen 10:50 Uhr beabsichtigte der 66-Jährige, etwa auf Höhe der Straße Fritz-Reuter-Weg, mit seinem grauen VW von einer Grundstücksauffahrt nach links auf die Schönemoorer Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den 71-jährigen vorfahrtberichtigen Rollerfahrer, der die Schönemoorer Straße in Richtung stadtauswärts befuhr.

Der 66-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Roller nicht mehr verhindern und touchierte diesen mit seinem Fahrzeugheck. In der Folge stürzte der Rollerfahrer auf den Asphalt und verletzte sich schwer.

Die eingesetzten Kräfte der Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt versorgten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Der Schaden am Roller wurde auf 250 Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Schönemoorer Straße voll gesperrt und aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt.

