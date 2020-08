Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnmobil abgebrannt

Burgen (ots)

Auf einem Campingplatz in Burgen an der Mosel ist am späten Vormittag ein geparktes Wohnmobil in Brand geraten. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Brand wurde durch die zeitnah eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehren gelöscht, dennoch ist ein Sachschaden von rund 30.000 EUR entstanden. Vermutlich war ein technischer Defekt Auslöser des Brandes.

