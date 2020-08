Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall in Bendorf/Rhein

Bendorf/Rhein (ots)

Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Weitersburg befährt am Montag, 10.08.2020, gegen 02.42 Uhr, mit dem mit 4 Personen besetzten Pkw Seat die Hauptstraße in Bendorf aus Richtung Bendorf-Sayn kommend und biegt nach links in die Karl-Fries-Straße ab. Dabei kommt er nach rechts von der Straße ab und prallt im Einmündungsbereich gegen einen Verteilerkasten vor einer Mauer und ein Verkehrszeichen. Personen werden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,- Euro geschätzt. Dem jungen Mann wurde darüber hinaus von einem Arzt wegen einer möglichen Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

