POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.07.2021

++Sachbeschädigung++Diebstahl einer Handtasche++

Weener - Sachbeschädigung

Am 30.06.2021 wurde der Polizei Weener um 19:21 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchhofstraße eine männliche Person randalieren würde. Dabei habe der Mann auch ein Fahrrad mutwillig beschädigt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 23-jährigen Mann mit derzeitigem Wohnsitz in Weener, der offensichtlich unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Da der Mann sich auch bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht beruhigen wollte und zusätzlich noch ankündigte weitere Straftaten begehen zu wollen, wurde er in Verhinderungsgewahrsam genommen und der Polizeidienststelle in Leer zugeführt. Dort beschädigte der Mann, der 1,52 Promille Alkohol im Blut hatte, während seines Aufenthaltes zusätzlich noch Dienststelleninventar. Der 23-jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Leer - Diebstahl einer Handtasche

Am 30.06.2021 gegen 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Osseweg zu dem Diebstahl einer Handtasche. Die Geschädigte, eine 70-jährige Frau aus dem LK Leer befand sich mit ihrem mit Waren gefüllten Einkaufswagen an ihrem Fahrzeug und lud den Einkauf ein. Dabei hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen angehängt. Während die Frau mit dem Einpacken beschäftigt war, entwendete eine unbekannte Person die komplette Handtasche und flüchtete unerkannt. Der Frau entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Tat gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Leer in Verbindung.

