Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

In der Straße Am Rübenkamp wurden am Dienstagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 01:20 Uhr diverse elektronische Geräte aus einer Wohnung gestohlen. Aufbruchspuren waren keine Erkennbar.

Zwischen Heiligabend und Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Arztpraxis Am Kurhaus ein. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Offensichtlich wurde auch gezielt nach Medikamenten gesucht.

Im gleichen Zeitraum brachen unbekannte Täter in ein Lager einer Firma in der Straße Zur Lermecke ein. Hier entwendeten sie Werkzeug.

In der Straße Wehrscheid wurde in das Gebäude des Roten Kreuzes eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21.30 Uhr und 23.15 Uhr. Offensichtlich wurde hier gezielt nach Medikamenten gesucht.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

