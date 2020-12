Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Von der Fahrbahn abgekommen

MeschedeMeschede (ots)

Auf dem Hirschberger Weg kam am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine 18-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in eine Böschung. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

