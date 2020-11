Polizei Bochum

POL-BO: Nach Zusammenstoß: Motorradfahrer (32) stürzt, Autofahrer (39) kracht ins Gleisbett

Bochum/HerneBochum/Herne (ots)

Aufsehenerregender Unfall in Bochum-Hofstede: Nach einer Kollision mit einem Motorrad krachte ein Auto ins Gleisbett der Straßenbahnlinie 306. Bilanz: ein Leichtverletzter, mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Der Unfall hat sich am Donnerstagabend, 5. November, gegen 18.45 Uhr auf der Dorstener Straße ereignet. Ein 32-jähriger Herner war dort auf der rechten Fahrspur in Richtung Herne unterwegs. Etwa in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hordeler Straße kam es zu einer Kollision mit einem links neben ihm fahrenden Autofahrer (39, aus Bochum). Der Motorradfahrer stürzte und rutschte über die Straße, der Autofahrer krachte ins Gleisbett, wo er nach circa 80 Metern zum Stehen kam.

Während der Autofahrer den Zusammenstoß nach aktuellem Stand unverletzt überstand, zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Nachdem ihn eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt hatte, entschied er, für die weitere Behandlung selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Das Auto des 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell