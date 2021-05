Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 30.04.-02.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Containerbrände Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Gökerstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu Containerbränden. Dabei wurden vier Altpapiercontainer vollständig zerstört, drei weitere stark beschädigt. Ein Altglascontainer wurde leicht beschädigt. Trunkenheit im Verkehr Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr wurde bei einem 53-jährigen Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Atemalkoholwert betrug 1,35 Promille.Eine Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich des Kreisels Langewerth ein 40-jähriger Kleinkraftfahrer auf, der trotz Anhaltesignalen nicht stoppte. Unter Hinzuziehung mehrerer Streifenwagen konnte das Krad durch Versperren des Weges schließlich in Voslapp angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Einbruch in Gartenlaube In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr bis Freitagmittag, 13:30 Uhr wurde die Tür einer Gartenlaube in der Nähe des Stadtparks aufgebrochen. Aus dem Objekt wurde diverse Gegenstände entwendet. Verstoß gegen Corona-Verordnung Am Samstagabend, gegen 23:45 Uhr löste die Polizei in der Marienburger Straße eine Party in einer Wohnung mit acht Personen auf. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell