Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit geöffneter Bierflasche in der Mittelkonsole unterwegs

Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00.45 Uhr, haben Bundespolizisten in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) einen polnischen Ford Focus gestoppt. Das Erste, was den Ordnungshütern anschließend auffiel, war eine geöffnete Bierflasche, die in der Mittelkonsole des Pkw abgestellt war. Der polnische Kraftfahrer (30) erklärte, dass die Flasche seinem Beifahrer gehöre. Dennoch muss irgendwie Alkohol in die Blutbahn des 30-Jährigen geraten sein, denn ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von umgerechnet 0,86 Promille. Der durstige Ford-Lenker wurde zum Polizeirevier nach Weißwasser gebracht. Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren als auch mit einem Fahrverbot rechnen, weil er gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell