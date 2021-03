Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag zur Spurensuche und -sicherung zu zwei Einbruchstatorten gerufen.

Gegen 13:15 Uhr am Sonntag bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Bahnstraße in Rölsdorf einen Einbruch. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Samstag- und Sonntagmittag auf das Grundstück begeben und versucht, eine Kelleraußentür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht, an einem Fenster hatten sie anschließend mehr Erfolg. Sie waren in das Wohnhaus eingestiegen und hatten es nach Wertsachen durchsucht. Ob sie tatsächlich etwas entwenden konnten, wird derzeit geklärt. Am Samstagabend hatten Anwohner zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück beobachtet und die Polizei gerufen, die trotz Absuche der Umgebung die Verdächtigen nicht ausfindig machen konnte.

Am frühen Sonntagabend fiel auch den Bewohnern eines Hauses an der Asternstraße in Mariaweiler auf, dass sich während ihrer Abwesenheit Einbrecher in ihrem Zuhause aufgehalten hatten. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag (24.03.2021) und Sonntag 17:45 Uhr. Der oder die Täter kletterten über den Gartenzaun und hebelten anschließend eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Mit ihrer Beute in Form von Schmuck und Bargeld konnten sie entkommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell