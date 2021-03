Polizei Düren

POL-DN: 18-jähriger Raser verliert seinen Führerschein

Jülich (ots)

Viel zu schnell raste in der Nacht zu Freitag ein 18-jähriger Autofahrer durch die Jülicher Innenstadt. Als ein Streifenwagen die Verfolgung aufnahm, baute der junge Mann einen Unfall.

Eine Streifenwagenbesatzung stand am 26.03.2021 am Rathaus in Jülich, als um 00:30 Uhr ein Pkw mit völlig überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aachener Landstraße über die Große Rurstraße fuhr und dort rücksichtslos einen Pkw überholte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die jedoch ein schnelles Ende fand. Zunächst hatte der Fahrer, ein 18-Jähriger aus Aldenhoven, noch zwei Pkw überholt, bevor er beim Versuch, links in die Kirchberger Straße abzubiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts aus der Kurve flog. Er fuhr eine Böschung hinab und stieß dann frontal mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Beide Autos wurden dadurch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Der Unfallverursacher und sein 17 Jahre alter Beifahrer aus Linnich blieben unverletzt. Vor Ort durchgeführte Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Der Pkw sowie der Führerschein des jungen Mannes, der sich noch in der Probezeit befand, wurden sichergestellt. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kfz-Rennen rechnen. Der Sachschaden liegt bei etwa 8800 Euro.

