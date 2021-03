Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer fährt bei Rot und kollidiert mit Auto

Düren (ots)

An der Kreuzung Lagerstraße/Arnoldsweilerstraße kam es am gestrigen Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Radfahrer war über eine rote Fußgängerampel gefahren.

Ein 73-jähriger Mann aus Düren stand mit seinem Auto am Donnerstag gegen 14:15 Uhr auf der Arnoldsweilerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün wechselte, fuhr an und kollidierte plötzlich mit einem Radfahrer. Der 55 Jahre alte Radfahrer aus Düren gab später an, dass er auf dem Radweg der Lagerstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren sei. Dann habe er die Arnoldsweilerstraße an einer Fußgängerampel überqueren wollen, obwohl diese für ihn Rotlicht zeigte. So habe ihn der von links kommende Pkw touchiert.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell