Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 23-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn nahe des Hauptbahnhofes von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Nach ihrer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte die 23-jährige in Höhe der Print-Media-Lounge die Fußgängerfurt bei Rot in Richtung Hauptbahnhof überqueren, als sie von einem 33-jährigen Hyundai-Fahrer an der Kruezung Lessingstraße/Kurfürstenanlage erfasst wurde, der von der Mittermaierstraße in Richtung Weststadt unterwegs war. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell