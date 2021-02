Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Vermisste 85-Jährige nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden - Polizeihubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr meldete eine Pflegerin eines im Stadtteil Wohlgelegen befindlichen Seniorenheims eine 85-jährige Bewohnerin als vermisst. Diese habe die Senioreneinrichtung unbemerkt verlassen und sei auch nicht zurückgekehrt. Insbesondere aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen war davon auszugehen, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befand. Das Polizeipräsidium Mannheim leitet umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierzu waren neben 18 Funkstreifen ein Polizeihubschrauber, eine Drohne des ASB und ein Personenspürhund des DRK im Einsatz. Im Rahmen der Fahndung konnte die Vermisste um 00.35 Uhr unverletzt aufgefunden werden, so dass sie wohlbehalten in die Senioreneinrichtung zurückgebracht werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell