Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Einsatz von zwei Drehleitern bei Dachstuhlbrand in Hamburg Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Hamburg Bahrenfeld, Feuer zwei Löschzüge, 28.06.2021, 00:07 Uhr, Zum Hünengrab

In der Nacht zu Montag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Zum Hünengrab nach Hamburg Bahrenfeld gerufen. Über den Notruf 112 wurde ein Dachstuhlbrand in einem Doppelhaus gemeldet. Da Anrufer eine schnelle Brandausbreitung meldeten, wurde sofort die Alarmstufe "Feuer - 2. Alarm" ausgelöst. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und drei freiwillige Feuerwehren wurden zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, waren Flammen und eine starke Rauchentwicklung bereits deutlich sichtbar. Trupps unter Atemschutz nahmen ein C-Rohr im Innenangriff und ein weiteres über eine Drehleiter vor. Da schon früh zu Einsatzbeginn klar war, dass das Dach großflächig aufgenommen werden musste, alarmierte der Einsatzleiter die Höhenretter. Diese sicherten die im Dachstuhl zur Brandbekämpfung vorgehenden Einsatzkräfte gegen Absturz. Über tragbare Leitern wurde auf der Rückseite des Gebäudes eine Riegelstellung zum Schutz gegen eine weitere Brandausbreitung auf nicht betroffene Gebäudeteile aufgebaut. Eine zweite Drehleiter wurde auf der Vorderseite eingesetzt, um das Dach großflächig zu öffnen. Nur so konnten die Einsatzkräfte die Brandherde erreichen. Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle" melden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an. Zwei Personen, die sich in dem Brandhaus aufhielten, hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst in Sicherheit gebracht. Beide wurden von Notfallsanitätern mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation vor Ort versorgt. Sie wurden nicht in ein Krankenhaus befördert. Um 3:35 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 56 Einsatzkräften im #EinsatfuerHamburg

