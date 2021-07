Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug über Putzlappen++Fehlverhalten im Straßenverkehr unter Kokaineinfluss++ Verkehrsunfall im Kreisverkehr++ Verkehrsunfall mit einer verletzten Person++ Körperverletzung und Beleidigung in der Innenstadt++ Beleidigungen durch unbekannte Täterin++

Leer - Betrug über Putzlappen

Am 07.07.2021 kam sich zwischen 16:50 Uhr und 17:40 Uhr zu einem versuchten und einem erfolgreichen Betrug über den Verkauf von Putzlappen in Leer. Der Täter gab sich bei den Anwohnern des Westerendes als ein Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes aus und versuchte, minderwertige Putzlappen für einen Preis im zweistelligen Bereich zu verkaufen. Mithilfe von einer Zeugenaussage konnte der Täter identifiziert werden. Die Polizei stoppte den Mann und erteilte ihm einen Platzverweis. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Weener - Fehlverhalten im Straßenverkehr unter Kokaineinfluss Am 08.07.2021 ereignete sich zwischen 01:20 Uhr und 01:30 Uhr ein Fehlverhalten im Straßenverkehr in der Friesenstraße in Weener. Der Beschuldigte räumte ein, weder Alkohol noch sonstige Betäubungsmittel konsumiert zu habe. Allerdings ergaben sich durch einen freiwillig durchgeführten Drogenvortest Hinweise auf eine Betäubungsbeeinflussung durch Kokain. Die Weiterfahrt wurde somit untersagt und die Polizei nahm den Vorfall auf.

Borkum - Trunkenheit im Verkehr

Am 07.07.2021 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 18:20 Uhr eine Trunkenheitsfahrt auf Borkum festgestellt. Die 49-jährige Fahrerin wurde angehalten und machte freiwillig einen Atemalkoholvortest. Dieser wies einen Wert von 2,34 Promille nach, weshalb die Polizei ihre Fahrerlaubnis sicherstellte und die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall im Kreisverkehr Am 07.07.2021 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kraftrad im Kreisverkehr der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Der 54-jährige Kraftradfahrer aus Westerstede befuhr die Hauptstraße aus Richtung Idafehn in Richtung Rhauderfehn. Er fuhr in den Kreisverkehr ein, um diesen an der dritten Ausfahrt Sandkamp wieder zu verlassen. Der 56-jährige Lkw-Fahrer bewegte sich auf der Hauptstraße aus Richtung Rhauderfehn in Richtung Idafehn. Als er in den Kreisverkehr einbog, übersah er den vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer. Der Kraftradfahrer lenkte scharf nach links zur Verkehrsinselmitte, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei fiel er und verletzte sich am Bein. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am 07.07.2021 passierte gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Rajen in Rhauderfehn. Ein 51-jähriger Mann verließ eine Auffahrt rückwärts mit seinem Pkw und übersah hierbei eine 82-jährige Fahrradfahrerin, die in Richtung Glansdorfer Straße fuhr. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin verletzte sich am Kopf und wird ambulant in einem umliegenden Krankenhaus versorgt.

Emden - Körperverletzung und Beleidigung in der Innenstadt Am 07.07.2021 kam es gegen 15:50 Uhr zu einer Körperverletzung und Beleidigung von Passanten in der Emder Innenstadt zwischen dem Rathausplatz und der Straße Zwischen beiden Märkten. Ein randalierender 40-jähriger Mann bespuckte ein Kind und warf einem Ehepaar Glasflaschen zu. Das Ehepaar konnte sich durch Ausweichen vor Treffern retten. Der Mann entfernte sich vom Tatort und konnte im Rahmen einer unverzüglichen Nahbereichsfahndung durch die Polizei angetroffen werden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, die Polizei in Emden anzurufen. Insbesondere wird die Mutter des Kindes um Kontaktaufnahme gebeten.

Borkum - Beleidigungen durch unbekannte Täterin Am 07.07.2021 zwischen 12:15 Uhr und 12:40 Uhr wurde eine 65-jährige Radfahrerin Opfer von Beleidigungen in der Blumenstraße auf Borkum. Ein weißer Geländewagen fuhr von der rechten auf die linke Straßenseite und fuhr somit rückwärts auf die Frau zu. Als die Pkw-Fahrerin anhielt, kam die Radfahrerin zu Fall. Die Pkw-Fahrerin, bekleidet in Arbeitskleidung, stieg aus und erkundigte sich bei der 65-jährigen Frau bezüglich möglicher Verletzungen. Als es zu einer Auseinandersetzung kam, beleidigte die Pkw-Fahrerin die Radfahrerin. Zeugen werden gebeten, die Polizei auf Borkum zu kontaktieren.

