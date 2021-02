Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Echthausen - "Reißzahn" gestohlen

Wickede (ots)

Wer kann Angaben zu einem entwendeten "Reißzahn" machen? Diese Frage stellt sich die Werler Kriminalpolizei. Zwischen Donnerstag, den 4. Februar und Mittwoch, den 17. Februar entwendeten Diebe von einer Baustelle in Echthausen an der Straße "Im Ruhrfeld" einen sogenannten "Reißzahn". Dieser dient als Zubehör für einen Bagger zum Aufreißen von Asphaltflächen. Die dazugehörige Sicherungskette wurde offenbar von den Tätern durchtrennt und das Gerät, mit einem Gewicht von circa 100 kg - 150 kg entwendet. Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Verbleib des Reißzahns sagen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell