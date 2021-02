Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - 37 Brieftauben gestohlen

Ense (ots)

Die Kriminalpolizei in Werl befasst sich zurzeit mit einem eher ungewöhnlichen Diebesgut. In der Nacht von Dienstag (16. Februar), 18 Uhr, und Mittwoch, 9.15 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Taubenschlag in Parsit an der Straße "Zum Sauerland" insgesamt 37 Brieftauben und vier Antennen zur Registrierung von Tauben. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib der Tiere machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell